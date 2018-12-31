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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:35
Після проведених банками заходів сьогодні лише один із них потребує прямої докапіталізації у першому кварталі 2019 року – Мегабанк на 611 млн грн. Цій же фінустанові необхідно шляхом виконання плану реструктуризації до кінця наступного року покрити ще 2,266 млрд грн нестачі капіталу, що є другим після Укрексімбанку показником.
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:24
Вроде как еще будут пересматривать все в Пенсионном фонде. Правда\нет. Поживем увидим.
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:28
И вообще, ребят... форумчане! С наступающим! Стабильности всем нам и меньше переживаний!)
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:28
Мегабанк запустил чат-бот Megabankbot, с помощью которого можно оформить кредит до 200 тысяч гривен, получить консультацию, а также воспользоваться другими банковскими услугами megabank.ua/bot
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:37
главное не нарушать первую заповедь вкладчика "не привысь" (сумму 200К)
и все будет хорошо
всех с наступающим!
Додано: Вів 01 січ, 2019 22:12
Re: Мегабанк
Как тут интернет-банк, функционирует, депозиты можно открывать? Валютные карты выдают к депозитам? Вот думаю немного валюты закинуть на полгодика...
Додано: Вів 01 січ, 2019 22:52
Интернет банкинг тут вам не поможет.
С депо, тем более в валюте - только в отделение. Валютная карта к депо вам тут не нужна в принципе. Выплата в день возврата происходит в кассе по ордеру. Если выберете ежемесячную выплату % - для этого откроют текущий счет
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