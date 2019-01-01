Після проведених банками заходів сьогодні лише один із них потребує прямої докапіталізації у першому кварталі 2019 року – Мегабанк на 611 млн грн. Цій же фінустанові необхідно шляхом виконання плану реструктуризації до кінця наступного року покрити ще 2,266 млрд грн нестачі капіталу, що є другим після Укрексімбанку показником.
ishvara написав:Как тут интернет-банк, функционирует, депозиты можно открывать? Валютные карты выдают к депозитам? Вот думаю немного валюты закинуть на полгодика...
Интернет банкинг тут вам не поможет. С депо, тем более в валюте - только в отделение. Валютная карта к депо вам тут не нужна в принципе. Выплата в день возврата происходит в кассе по ордеру. Если выберете ежемесячную выплату % - для этого откроют текущий счет
ishvara написав:Как тут интернет-банк, функционирует, депозиты можно открывать? Валютные карты выдают к депозитам? Вот думаю немного валюты закинуть на полгодика...
Интернет банкинг тут вам не поможет. С депо, тем более в валюте - только в отделение. Валютная карта к депо вам тут не нужна в принципе. Выплата в день возврата происходит в кассе по ордеру. Если выберете ежемесячную выплату % - для этого откроют текущий счет