Закончился депо в USD под фонд. Делал предзаказ перед НГ. Сегодня успешно всё выплатили.
Теперь по карте к валютному депо. Если выплата % в конце срока - карту не дают. Если ежемесячная - дают, но эта карта только для выплаты %.
Исправил.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:19
Закончился депо в USD под фонд. Делал предзаказ перед НГ. Сегодня успешно всё выплатили.
Теперь по карте к валютному депо. Если выплата % в конце срока - карту не дают. Если ежемесячная - дают, но эта карта только для выплаты %.
Исправил.
Востаннє редагувалось Vial в Суб 05 січ, 2019 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:56
Мне под евровый депо с ежемесячной выплатой под % просто открыли текущий счёт.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:36
Мне под депо в $ выдали карту, именную. В принципе да карта к валюте не очень нужна, и в тарифах выходит дорогая. Но если вдруг понадобятся деньги, а банка рядом не будет - карта придёт на помощь. Карточный курс невыгодный (дешевле обменки), при расчете в магазинах минус 1% "за конвертацию".
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:01
Писала на Горячую линию по поводу гос выплат. Ответили:
Добрый день! ПАО «МЕГАБАНК» в настоящее время осуществляет мероприятия для возобновления обслуживания пенсионеров и получателей государственных социальных выплат.
Планируется, что данные операции банк возобновит в ближайшее время. С уважением, Мегабанк
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:38
Re: Мегабанк
Пишу Мегабанку. Это отвратительно что Мегабанк не на своем сайте, не в отделениях не уведомил своих клиентов о превращении выплат песии, пусть и временно. Я конечно перевел бабушку в приват, но вы поступили мерзко не уведомив своих клиентов. При этом отсылаете дешевые и унизительные смски НЕ клиентам банка о депозитах как последний жалкий брасок выживания. Поздно пить боржоми, никто вам не вернется для получения пенсии(АВТОМАТИЧЕСКИ), я это проконтролирую в Пенсионном фонде.
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