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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 160
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
53
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:19

Закончился депо в USD под фонд. Делал предзаказ перед НГ. Сегодня успешно всё выплатили.

Теперь по карте к валютному депо. Если выплата % в конце срока - карту не дают. Если ежемесячная - дают, но эта карта только для выплаты %.

Исправил.
Востаннє редагувалось Vial в Суб 05 січ, 2019 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:56

Мне под евровый депо с ежемесячной выплатой под % просто открыли текущий счёт.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:36

  Flamingo написав:Мне под евровый депо с ежемесячной выплатой под % просто открыли текущий счёт.

Мне под депо в $ выдали карту, именную. В принципе да карта к валюте не очень нужна, и в тарифах выходит дорогая. Но если вдруг понадобятся деньги, а банка рядом не будет - карта придёт на помощь. Карточный курс невыгодный (дешевле обменки), при расчете в магазинах минус 1% "за конвертацию".
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:01

Писала на Горячую линию по поводу гос выплат. Ответили:

Добрый день! ПАО «МЕГАБАНК» в настоящее время осуществляет мероприятия для возобновления обслуживания пенсионеров и получателей государственных социальных выплат.
Планируется, что данные операции банк возобновит в ближайшее время. С уважением, Мегабанк
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:38

Re: Мегабанк

Пишу Мегабанку. Это отвратительно что Мегабанк не на своем сайте, не в отделениях не уведомил своих клиентов о превращении выплат песии, пусть и временно. Я конечно перевел бабушку в приват, но вы поступили мерзко не уведомив своих клиентов. При этом отсылаете дешевые и унизительные смски НЕ клиентам банка о депозитах как последний жалкий брасок выживания. Поздно пить боржоми, никто вам не вернется для получения пенсии(АВТОМАТИЧЕСКИ), я это проконтролирую в Пенсионном фонде.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:40

Кто уже пользовался чат ботом?
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:12

Re: Мегабанк

Если верить сегодняшним новостям, то Рожкова заявила, что Мегабанк - единственное учреждение, которое нуждается в докапитализации в 1 квартале.

Начинаю переживать, как бы не пришлось впервые в жизни встретиться с Фондом...

Во всяком случае, для меня пополняемые депозиты стали непополняемыми даже без запрета банка до того момента, пока не появится новость, что проблем с капитализацией у банка больше нет.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:19

  Сержик написав:Если верить сегодняшним новостям, то Рожкова заявила, что Мегабанк - единственное учреждение, которое нуждается в докапитализации в 1 квартале.

Начинаю переживать, как бы не пришлось впервые в жизни встретиться с Фондом...

Во всяком случае, для меня пополняемые депозиты стали непополняемыми даже без запрета банка до того момента, пока не появится новость, что проблем с капитализацией у банка больше нет.

Мусять виправитись до 1 квітня року 2019...час ще є.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:25

Заграничные партнеры памаааагите.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:28

  vitaliian написав:Заграничные партнеры памаааагите.

А шо нічний тариф по електриці відмінили для юриків...будуть акумулювати грошенята в капітал. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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