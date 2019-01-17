Ничего страшного в Хвонде нет. После 4-5ВА привыкаешь, после 10й перестаешь заморачиваться. Издержки процесса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:41
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:32
Вчера - 16/01 снимал валютный депо. Покупаю недвижимость. Депо ещё в декабре закончился, но я не забирал, что дома наличку не держать. Зашёл в отделение заказать сумму - почти $7K, поскольку почти всегда банки просят заранее предупреждать. На удивление ждать не пришлось и 10 минут, всё выдали сразу без предзаказа. Видимо просто повезло, но был приятно удивлён. Кстати, вчера же соразмерную сумму тоже без предупреждения выдали в Мистобанке. Сложилось впечатление, что с ликвидностью в банковской системе всё не так уж и плохо.
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