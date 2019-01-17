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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 161
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
54
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:41

  Сержик написав:Начинаю переживать, как бы не пришлось впервые в жизни встретиться с Фондом...

Ничего страшного в Хвонде нет. После 4-5ВА привыкаешь, после 10й перестаешь заморачиваться. Издержки процесса.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:32

Вчера - 16/01 снимал валютный депо. Покупаю недвижимость. Депо ещё в декабре закончился, но я не забирал, что дома наличку не держать. Зашёл в отделение заказать сумму - почти $7K, поскольку почти всегда банки просят заранее предупреждать. На удивление ждать не пришлось и 10 минут, всё выдали сразу без предзаказа. Видимо просто повезло, но был приятно удивлён. Кстати, вчера же соразмерную сумму тоже без предупреждения выдали в Мистобанке. Сложилось впечатление, что с ликвидностью в банковской системе всё не так уж и плохо.
Mr_Shark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:55

  Mr_Shark написав:Вчера - 16/01 снимал валютный депо. Покупаю недвижимость. Депо ещё в декабре закончился, но я не забирал, что дома наличку не держать. Зашёл в отделение заказать сумму - почти $7K, поскольку почти всегда банки просят заранее предупреждать. На удивление ждать не пришлось и 10 минут, всё выдали сразу без предзаказа. Видимо просто повезло, но был приятно удивлён. Кстати, вчера же соразмерную сумму тоже без предупреждения выдали в Мистобанке. Сложилось впечатление, что с ликвидностью в банковской системе всё не так уж и плохо.
это действительно повезло.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 07:24

  Mr_Shark написав:Вчера - 16/01 снимал валютный депо. Покупаю недвижимость. Депо ещё в декабре закончился, но я не забирал, что дома наличку не держать. Зашёл в отделение заказать сумму - почти $7K, поскольку почти всегда банки просят заранее предупреждать. На удивление ждать не пришлось и 10 минут, всё выдали сразу без предзаказа. Видимо просто повезло, но был приятно удивлён. Кстати, вчера же соразмерную сумму тоже без предупреждения выдали в Мистобанке. Сложилось впечатление, что с ликвидностью в банковской системе всё не так уж и плохо.

Такі суми і ліквідність БС... :wink:
Гриценко...наш Президент
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