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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
54
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:42

vadymbanker

Приходило смс кстати, такого содержания и на вайбер: Шановні клієнти Мегабанку! У січні місяці рекомендуємо Вам отримати пенсію у відділеннях Укрпошти. З лютого планується поновлення зарахування пенсій на Ваші рахунки у Мегабанку. Дякуємо за розуміння, завжди Ваш Мегабанк.
Кузьма
 
Повідомлень: 161
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:47

  Mr_Shark написав:Вчера - 16/01 снимал валютный депо. Покупаю недвижимость. Депо ещё в декабре закончился, но я не забирал, что дома наличку не держать. Зашёл в отделение заказать сумму - почти $7K, поскольку почти всегда банки просят заранее предупреждать. На удивление ждать не пришлось и 10 минут, всё выдали сразу без предзаказа. Видимо просто повезло, но был приятно удивлён. Кстати, вчера же соразмерную сумму тоже без предупреждения выдали в Мистобанке. Сложилось впечатление, что с ликвидностью в банковской системе всё не так уж и плохо.


Я по предзаказу, звонили сами. Хотя не первый раз слышу, когда день в день
Кузьма
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:01

Nevo
Отвечу сама на свой вопрос по поводу чат бота. Все работает. Достаточно оперативный ответ. Что хорошо и важно для меня - не забивает память, так как это не самостоятельное приложение. Удобный интерфейс.
Для меня оказалось - нужная вещь.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 22:36

Смотрю, ставки опять понизили...
ishvara
 
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