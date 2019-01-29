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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:42
vadymbanker
Приходило смс кстати, такого содержания и на вайбер: Шановні клієнти Мегабанку! У січні місяці рекомендуємо Вам отримати пенсію у відділеннях Укрпошти. З лютого планується поновлення зарахування пенсій на Ваші рахунки у Мегабанку. Дякуємо за розуміння, завжди Ваш Мегабанк.
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Кузьма
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:47
Mr_Shark написав:
Вчера - 16/01 снимал валютный депо. Покупаю недвижимость. Депо ещё в декабре закончился, но я не забирал, что дома наличку не держать. Зашёл в отделение заказать сумму - почти $7K, поскольку почти всегда банки просят заранее предупреждать. На удивление ждать не пришлось и 10 минут, всё выдали сразу без предзаказа. Видимо просто повезло, но был приятно удивлён. Кстати, вчера же соразмерную сумму тоже без предупреждения выдали в Мистобанке. Сложилось впечатление, что с ликвидностью в банковской системе всё не так уж и плохо.
Я по предзаказу, звонили сами. Хотя не первый раз слышу, когда день в день
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:01
Nevo
Отвечу сама на свой вопрос по поводу чат бота. Все работает. Достаточно оперативный ответ. Что хорошо и важно для меня - не забивает память, так как это не самостоятельное приложение. Удобный интерфейс.
Для меня оказалось - нужная вещь.
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Nevo
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Додано: Чет 24 січ, 2019 22:36
Смотрю, ставки опять понизили...
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ishvara
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Додано: Чет 24 січ, 2019 23:50
ishvara написав:
Смотрю, ставки опять понизили...
давно вже хіба
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wolt450
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:38
Пора закрывать "пополняхи"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:13
хуторянка написав:
:mrgreen: Пора закрывать "пополняхи"
Согласен, а то потом гривня появится, ещё занести захочется, вдруг что не так пойдёт, расстроимся. А счаз гривень нету свободных, не жалко ))) Хотя недокапитализованный банк думаю с этим спешить не будет...
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kreuz
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:51
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Nevo
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:51
Ничего не слышно насчет докапитализации. Тревожно.
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Сержик
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:08
Сержик написав:
Ничего не слышно насчет докапитализации. Тревожно.
времени ещё вагон. мб выборов ждут.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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vitaliian
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