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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
54
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:34

Та шо йому буде? тревожно только тем кто держит тут больше 200К гривен в эквиваленте
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:57

Re: Мегабанк

Есть тут вкладчики банка? Как банк сейчас возвращает валюту?
Хочу занести евро немного.
teà
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:20

  teà написав:Есть тут вкладчики банка? Как банк сейчас возвращает валюту?
Хочу занести евро немного.

В январе под фонд без проблем. Но важно не как он отдаёт сейчас, а будет отдавать когда депо закончится
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:39

  teà написав:Есть тут вкладчики банка? Как банк сейчас возвращает валюту?
Хочу занести евро немного.

Поки що...все ок.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:50

Re: Мегабанк

Да, подтверждаю, банк выдал евро под фонд в январе без проблем по окончании депо.

Кстати, что там слышно, когда пенсии выплачивать мега снова начнет? Обещали вроде в феврале урегулировать
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:55

  Andey написав:Да, подтверждаю, банк выдал евро под фонд в январе без проблем по окончании депо.

Кстати, что там слышно, когда пенсии выплачивать мега снова начнет? Обещали вроде в феврале урегулировать

А хіба пенсії це не до Комси з 7% кишмиша?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:35

Квесторе_поверніться та я в том плане, что отмена выплаты пенсий через мегу это как бы "звоночек" был. Вот и интересуюсь возобновилась ли выплата пенсий через мегу.
Andey
 
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