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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:34
Та шо йому буде? тревожно только тем кто держит тут больше 200К гривен в эквиваленте
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:57
Re: Мегабанк
Есть тут вкладчики банка? Как банк сейчас возвращает валюту?
Хочу занести евро немного.
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:20
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:39
Поки що...все ок.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:50
Re: Мегабанк
Да, подтверждаю, банк выдал евро под фонд в январе без проблем по окончании депо.
Кстати, что там слышно, когда пенсии выплачивать мега снова начнет? Обещали вроде в феврале урегулировать
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:55
А хіба пенсії це не до Комси з 7% кишмиша?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:35
Квесторе_поверніться та я в том плане, что отмена выплаты пенсий через мегу это как бы "звоночек" был. Вот и интересуюсь возобновилась ли выплата пенсий через мегу.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:05
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:00
тем более. у меня гришек под фонд до лета - я не парюсь. Но периодически интересуюсь как дела у меги в надежде на дальнейшее сотрудничество по гривне и валюте
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