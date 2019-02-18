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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:05
Andey Гривны есть где держать. Вот разработал стратегический план вхождения в евро. У меги ставки хорошие. Присматриваюсь....
Додано: Вів 19 лют, 2019 08:18
А как в евро заходить планируете? Из доллара или гривни?
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