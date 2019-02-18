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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:05

Andey Гривны есть где держать. Вот разработал стратегический план вхождения в евро. У меги ставки хорошие. Присматриваюсь....
teà
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 08:18

  teà написав:Andey Гривны есть где держать. Вот разработал стратегический план вхождения в евро. У меги ставки хорошие. Присматриваюсь....

А как в евро заходить планируете? Из доллара или гривни?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:23

Re: Мегабанк

  teà написав:У меги ставки хорошие

є кращі
укргаз, рвс, інші..

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