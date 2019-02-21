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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:05
Andey Гривны есть где держать. Вот разработал стратегический план вхождения в евро. У меги ставки хорошие. Присматриваюсь....
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teà
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:18
teà написав:Andey
Гривны есть где держать. Вот разработал стратегический план вхождения в евро. У меги ставки хорошие. Присматриваюсь....
А как в евро заходить планируете? Из доллара или гривни?
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kreuz
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:23
teà написав:
У меги ставки хорошие
є кращі
укргаз, рвс, інші..http://far.pp.ua/banks/deposits.html
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greenozon
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:56
А условия по депо акции с телеком в качестве приза публичные? Сайт не грузится. Если кто-то может, дайте ссыль, плиз.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:42
teà написав:
Есть тут вкладчики банка? Как банк сейчас возвращает валюту?
Хочу занести евро немного.
В конце января забрала, все ок. Но у меня доллары
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Nevo
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:06
https://www.megabank.ua/ua/deposits
kreuz написав:
А условия по депо акции с телеком в качестве приза публичные? Сайт не грузится. Если кто-то может, дайте ссыль, плиз.
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viture
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:10
kreuz написав:
А условия по депо акции с телеком в качестве приза публичные? Сайт не грузится. Если кто-то может, дайте ссыль, плиз.
Отримайте можливість виграти новенький телевізор!
"МЕГАБАНК" розігрує ❗️3 телевізори ❗️ телевізори серед вкладників – фізичних осіб, які відкривають депозит в нашому банку в національній або іноземній валюті в період з 18 лютого по 6 березня.
Підсумки акції будуть підведені 7-го березня.
на фб взял
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viture
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:12
https://www.megabank.ua/ua/news/news18022019
kreuz написав:
А условия по депо акции с телеком в качестве приза публичные? Сайт не грузится. Если кто-то может, дайте ссыль, плиз.
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Nevo
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:12
viture
это не тот линк. Тут просто депошки.
Вот про саму акцию https://www.megabank.ua/ua/news/news18022019
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Nevo
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