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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:05

Andey Гривны есть где держать. Вот разработал стратегический план вхождения в евро. У меги ставки хорошие. Присматриваюсь....
teà
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 08:18

  teà написав:Andey Гривны есть где держать. Вот разработал стратегический план вхождения в евро. У меги ставки хорошие. Присматриваюсь....

А как в евро заходить планируете? Из доллара или гривни?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:23

Re: Мегабанк

  teà написав:У меги ставки хорошие

є кращі
укргаз, рвс, інші..

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:56

Re: Мегабанк

А условия по депо акции с телеком в качестве приза публичные? Сайт не грузится. Если кто-то может, дайте ссыль, плиз.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:42

  teà написав:Есть тут вкладчики банка? Как банк сейчас возвращает валюту?
Хочу занести евро немного.

В конце января забрала, все ок. Но у меня доллары
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:06

  kreuz написав:А условия по депо акции с телеком в качестве приза публичные? Сайт не грузится. Если кто-то может, дайте ссыль, плиз.


https://www.megabank.ua/ua/deposits
viture
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:10

  kreuz написав:А условия по депо акции с телеком в качестве приза публичные? Сайт не грузится. Если кто-то может, дайте ссыль, плиз.


Отримайте можливість виграти новенький телевізор!

"МЕГАБАНК" розігрує ❗️3 телевізори ❗️ телевізори серед вкладників – фізичних осіб, які відкривають депозит в нашому банку в національній або іноземній валюті в період з 18 лютого по 6 березня.

Підсумки акції будуть підведені 7-го березня.

на фб взял
viture
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:12

  kreuz написав:А условия по депо акции с телеком в качестве приза публичные? Сайт не грузится. Если кто-то может, дайте ссыль, плиз.


https://www.megabank.ua/ua/news/news18022019
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:12

viture
это не тот линк. Тут просто депошки.

Вот про саму акцию https://www.megabank.ua/ua/news/news18022019
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:24

Re: Мегабанк

О, сенкс. По ссылке пройти удалось. Надо любой новый депо в любой валюте до 06 марта открыть. Норм.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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