Вы правда думаете, что выиграете телек?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:47
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:18
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:19
Froman
Хотя думаю сейчас все повалят открывать себе депозиты, и соответственно шансы на выигрыш уменьшатся Все хотят телики на шару
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:41
3 телека общей ценой до 25к?
Это несерьезно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:06
в туалет , в ванную и на кухню - каждый по 32 дюйма
никому не верю
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