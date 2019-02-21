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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:47

  kreuz написав:О, сенкс. По ссылке пройти удалось. Надо любой новый депо в любой валюте до 06 марта открыть. Норм.

Вы правда думаете, что выиграете телек? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:18

  Flamingo написав:
  kreuz написав:О, сенкс. По ссылке пройти удалось. Надо любой новый депо в любой валюте до 06 марта открыть. Норм.

Вы правда думаете, что выиграете телек? ;)


Я тоже надеюсь:)
Елку ж кто-то выигрывал, и билеты в кино постоянно разыгрываются в Меге. Так что попытка не пытка.
Froman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:19

Froman
Хотя думаю сейчас все повалят открывать себе депозиты, и соответственно шансы на выигрыш уменьшатся :?: Все хотят телики на шару :D
Froman
 
Повідомлень: 111
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:41

3 телека общей ценой до 25к?
Это несерьезно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:06

  Вкладчик1234 написав:3 телека общей ценой до 25к?
Это несерьезно

в туалет , в ванную и на кухню - каждый по 32 дюйма :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:05

  Froman написав:
  Flamingo написав:
  kreuz написав:О, сенкс. По ссылке пройти удалось. Надо любой новый депо в любой валюте до 06 марта открыть. Норм.

Вы правда думаете, что выиграете телек? ;)


Я тоже надеюсь:)
Елку ж кто-то выигрывал, и билеты в кино постоянно разыгрываются в Меге. Так что попытка не пытка.


https://biz.nv.ua/finance/katerina-rozh ... 06764.html

"- Сколько до конца года останется банков?
- Сейчас 77 банков, один из которых - Вернум Банк - в процедуре самоликвидации. Будет 76.
- Есть еще один банк, который по результатам стресс-тестирования 2018 года, до конца марта должен увеличить свой капитал. Все будет зависеть от того, как он с этим справится."

Может быть сначала стоит результаты стресс-тестов НБУ посмотреть :wink:
А то ВТБ тоже в августе 2018 года сейфы за бесценок предлагал при размещении вкладов более 10 000 долларов :(
Igneus
 
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  #<1 ... 256257258259
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