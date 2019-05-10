RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 260261262263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 15:12

Re: Мегабанк

Сегодня пополнял столб под 18,5%. Под 18,6% - не знаю, но бумажек про ограничение пополнений в отделении не видел.
Сержик
 
Повідомлень: 350
З нами з: 23.01.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 15:21

  Andey написав:Панове, подскажите плиз пополнение гривневых столбов под 18,6% еще не порезали?
где находится эта ссылка с информацией про ограничение пополения депозитов?

На днях прислали агітку про депо до 18,5% у гривні та 4,5% в валюті.
А шо там з капіталом? Вже відрапортували?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28839
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 16:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Andey написав:Панове, подскажите плиз пополнение гривневых столбов под 18,6% еще не порезали?
где находится эта ссылка с информацией про ограничение пополения депозитов?

На днях прислали агітку про депо до 18,5% у гривні та 4,5% в валюті.
А шо там з капіталом? Вже відрапортували?

Ага, 18,5% - останній місяць. Середня виходить 16% і може бути знижена, бо враховується ставка на момент пролонгації. Нормальний річний депо - 17,5% + 0,1%.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3198
З нами з: 18.08.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 16:39

Н9 нікуди не годиться...але з НБу щось там гомонять
https://www.megabank.ua/articles/curren ... 042019.pdf
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28839
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:08

дуб пишет, готовят ВА

https://dubinsky.pro/news/megabank-priz ... MZCl7YgjMA

https://dubinsky.pro/news/v-megabank-mo ... nistraciyu
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35980
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5720 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:19



У меня есть информация из закрытых источников, что там все тихо-спокойно. Хотя банк действительно не выполняет нормативы НБУ.
15.05. заканчивается один крупный депозит в долларах. Позвонил, говорю: "Хочу заказать на снятие"."Приходите, валюты в кассе достаточно, заказывать не нужно".
Посмотрим, что и как, на следующей неделе.
Искатель
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 22.02.16
Подякував: 403 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:39

  Искатель написав:


У меня есть информация из закрытых источников, что там все тихо-спокойно. Хотя банк действительно не выполняет нормативы НБУ.
15.05. заканчивается один крупный депозит в долларах. Позвонил, говорю: "Хочу заказать на снятие"."Приходите, валюты в кассе достаточно, заказывать не нужно".
Посмотрим, что и как, на следующей неделе.


пока порох ещё у власти не будут ему портить уход. уже немного утих банкопад и позабыли бабу леру. зачем под концовку ему опять вспоминать про тёмные дела с нбу.
а вот володе можно под начало подкинуть ва в банк и скажут многие, что опять началось?? - делят бабки и убирают с пути врагов народа. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4167
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:58

  Игорь Алексеевич написав:а вот володе можно под начало подкинуть ва в банк и скажут многие, что опять началось?? - делят бабки и убирают с пути врагов народа

Свнорылам это как-то побоку
Сохраняются с хорошими результатами в одном банке, а продолжают уже в другом :)

Любителям лотерей можно рекомендовать купить билет за 10грн в ПИБ :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8318
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6048 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:16

Игорь Алексеевич

ну да, порох еще Субботину успеет дать Героя Украины на Грицаку )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35980
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5720 раз.
 
Профіль
9
4
2
  #<1 ... 260261262263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6661)
10.05.2019 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.