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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 кві, 2019 15:12
Re: Мегабанк
Сегодня пополнял столб под 18,5%. Под 18,6% - не знаю, но бумажек про ограничение пополнений в отделении не видел.
Додано: Пон 08 кві, 2019 15:21
На днях прислали агітку про депо до 18,5% у гривні та 4,5% в валюті.
А шо там з капіталом? Вже відрапортували?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Пон 08 кві, 2019 16:11
Ага, 18,5% - останній місяць. Середня виходить 16% і може бути знижена, бо враховується ставка на момент пролонгації. Нормальний річний депо - 17,5% + 0,1%.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 11 кві, 2019 16:39
Н9 нікуди не годиться...але з НБу щось там гомонять
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:08
дуб пишет, готовят ВА
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:19
У меня есть информация из закрытых источников, что там все тихо-спокойно. Хотя банк действительно не выполняет нормативы НБУ.
15.05. заканчивается один крупный депозит в долларах. Позвонил, говорю: "Хочу заказать на снятие"."Приходите, валюты в кассе достаточно, заказывать не нужно".
Посмотрим, что и как, на следующей неделе.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:39
пока порох ещё у власти не будут ему портить уход. уже немного утих банкопад и позабыли бабу леру. зачем под концовку ему опять вспоминать про тёмные дела с нбу.
а вот володе можно под начало подкинуть ва в банк и скажут многие, что опять началось?? - делят бабки и убирают с пути врагов народа.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:58
Свнорылам это как-то побоку
Сохраняются с хорошими результатами в одном банке, а продолжают уже в другом
Любителям лотерей можно рекомендовать купить билет за 10грн в ПИБ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:16
Игорь Алексеевич
ну да, порох еще Субботину успеет дать Героя Украины на Грицаку )
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