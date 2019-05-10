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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 01:36

Сказано, коли курс знаходиться у околі річного мінімуму.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 08:42

klug
я имею ввиду не сезонные колебания а вообще. если банк грохнется на депо можно и следующего лета подождать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:01

  mephala написав:ой. можно подумать у кого то из форумчан лежит больше фонда в банках.
ну упадет. ну в другой банк переедут. делов то.
главное что бы курс не бежал.


каждый раз когда лопается банк процентов 5 только здесь на форуме обсуждают, как забрать бабки положенные на дело выше фонда.
а еще куча идиотов юриков и спд, которые так были заняты своей работой, что и не следили за событиями в банке. типа им тётё клара в кабинете сказала - не волнуйтесь, у нас всё ок. если что, то мы вам заранее сообщим и всё вернём. :oops: за эти договорённости т.клара получила от них коробку конфет, а они потом - 00000грн. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:06

человек-дубинский, конечно, зашкваренный давно пациент. Но и то, что Мега - знатная мойка, давно не вылезающая из списка банков-нарушителей нормативов - тоже секрет Полишинеля. Короче, как сторонний наблюдатель, давно жду похоронную команду в Меге.
"Связи с АП" (с) взоржал. Точно, 69 тысяч депозитов Райнина удерживают Мегу на плаву )))
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:36

НБУ начал стресс-тестирование 29 банков:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Список 29 банков тут:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:00

Re: Мегабанк

Забрал вчера депо под фонд. Без шуму и пыли. Остаться не предлагали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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  #<1 ... 261262263264
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