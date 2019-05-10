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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 тра, 2019 01:36
Сказано, коли курс знаходиться у околі річного мінімуму.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 11 тра, 2019 08:42
klug
я имею ввиду не сезонные колебания а вообще. если банк грохнется на депо можно и следующего лета подождать.
Додано: Суб 11 тра, 2019 09:01
каждый раз когда лопается банк процентов 5 только здесь на форуме обсуждают, как забрать бабки положенные на дело выше фонда.
а еще куча идиотов юриков и спд, которые так были заняты своей работой, что и не следили за событиями в банке. типа им тётё клара в кабинете сказала - не волнуйтесь, у нас всё ок. если что, то мы вам заранее сообщим и всё вернём. за эти договорённости т.клара получила от них коробку конфет, а они потом - 00000грн.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:06
человек-дубинский, конечно, зашкваренный давно пациент. Но и то, что Мега - знатная мойка, давно не вылезающая из списка банков-нарушителей нормативов - тоже секрет Полишинеля. Короче, как сторонний наблюдатель, давно жду похоронную команду в Меге.
"Связи с АП" (с) взоржал. Точно, 69 тысяч депозитов Райнина удерживают Мегу на плаву )))
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:36
НБУ начал стресс-тестирование 29 банков:
Список 29 банков тут:
Додано: Суб 11 тра, 2019 18:00
Re: Мегабанк
Забрал вчера депо под фонд. Без шуму и пыли. Остаться не предлагали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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