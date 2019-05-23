Так вообще у нас по стране такое не в новинку. Как буд-то банк виноват. В Приват, что не день то казус... Я раз продавала вещичку на олх. Продажа оказалась дорогой, но для меня, а не покупателя. Поэтому теперь в таких местах только наличкой.
По ТВ уже столько махинаций расскрыли, что надеешся что только не ты. Мошенники работают, а банк выгребает
Есть ли смысл пополнять уже существующее депо, или же лучше открыть новый депозит? Депо в валюте. Есть определенная сумма денег но в гривне. Если первый вариант, то нужно менять, или депо в гривне откорывать.
Подскажите. Раньше оплачивал коммуналку картой мегабанка, при этом пополнял карту в терминале без комиссии. В связи с тем, что карта переведена на тариф "Особистий" пополнение через кассу или терминал - платное. Есть ли вариант бесплатного пополнения ?
MNN написав:Подскажите. Раньше оплачивал коммуналку картой мегабанка, при этом пополнял карту в терминале без комиссии. В связи с тем, что карта переведена на тариф "Особистий" пополнение через кассу или терминал - платное. Есть ли вариант бесплатного пополнения ?