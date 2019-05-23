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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:59

Stringer

Так вообще у нас по стране такое не в новинку. Как буд-то банк виноват. В Приват, что не день то казус... Я раз продавала вещичку на олх. Продажа оказалась дорогой, но для меня, а не покупателя. Поэтому теперь в таких местах только наличкой.

По ТВ уже столько махинаций расскрыли, что надеешся что только не ты. Мошенники работают, а банк выгребает :shock:
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:05

Вопрос!

Есть ли смысл пополнять уже существующее депо, или же лучше открыть новый депозит? Депо в валюте. Есть определенная сумма денег но в гривне. Если первый вариант, то нужно менять, или депо в гривне откорывать.

Спасибо
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:36

Re: Мегабанк

Подскажите. Раньше оплачивал коммуналку картой мегабанка, при этом пополнял карту в терминале без комиссии. В связи с тем, что карта переведена на тариф "Особистий" пополнение через кассу или терминал - платное. Есть ли вариант бесплатного пополнения ?
MNN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:34

  MNN написав:Подскажите. Раньше оплачивал коммуналку картой мегабанка, при этом пополнял карту в терминале без комиссии. В связи с тем, что карта переведена на тариф "Особистий" пополнение через кассу или терминал - платное. Есть ли вариант бесплатного пополнения ?

согласно п.14 тарифов - должно быть 0% на их ресурсе https://erc.megabank.net/p2p/
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:12

  Nevo написав:Вопрос!

Есть ли смысл пополнять уже существующее депо, или же лучше открыть новый депозит? Депо в валюте. Есть определенная сумма денег но в гривне. Если первый вариант, то нужно менять, или депо в гривне откорывать.

Спасибо

Так це тільки Ваше рішення...можна так і сяк.
А на валютний депо...тільки валюта.
Якщо Мега продасть тоді все Ок.
ПреЗЕдент...наш слуга
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