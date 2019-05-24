Так вообще у нас по стране такое не в новинку. Как буд-то банк виноват. В Приват, что не день то казус... Я раз продавала вещичку на олх. Продажа оказалась дорогой, но для меня, а не покупателя. Поэтому теперь в таких местах только наличкой.
По ТВ уже столько махинаций расскрыли, что надеешся что только не ты. Мошенники работают, а банк выгребает
Есть ли смысл пополнять уже существующее депо, или же лучше открыть новый депозит? Депо в валюте. Есть определенная сумма денег но в гривне. Если первый вариант, то нужно менять, или депо в гривне откорывать.
Подскажите. Раньше оплачивал коммуналку картой мегабанка, при этом пополнял карту в терминале без комиссии. В связи с тем, что карта переведена на тариф "Особистий" пополнение через кассу или терминал - платное. Есть ли вариант бесплатного пополнения ?
MNN написав:Подскажите. Раньше оплачивал коммуналку картой мегабанка, при этом пополнял карту в терминале без комиссии. В связи с тем, что карта переведена на тариф "Особистий" пополнение через кассу или терминал - платное. Есть ли вариант бесплатного пополнения ?
Есть ли смысл пополнять уже существующее депо, или же лучше открыть новый депозит? Депо в валюте. Есть определенная сумма денег но в гривне. Если первый вариант, то нужно менять, или депо в гривне откорывать.
Спасибо
Так це тільки Ваше рішення...можна так і сяк. А на валютний депо...тільки валюта. Якщо Мега продасть тоді все Ок.
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Stringer тоже 22 числа позвонили и сказали что была попытка с зарубежного сайта совершить покупку на 30 $ но на карте было по нулям поэтому ничего не списалось ,а карту заблокировали и теперь на перевыпуск новой - 50 грн. На мой вопрос а если на карте были бы деньги и покупка была бы совершена то мне бы их вернули- ответили что деньги никто бы не вернул.Поэтому нужно просто заблокировать покупки в интернете...или банк решил таким способом заработать на перевыпусках карт.
green написав:Stringer тоже 22 числа позвонили и сказали что была попытка с зарубежного сайта совершить покупку на 30 $ но на карте было по нулям поэтому ничего не списалось ,а карту заблокировали и теперь на перевыпуск новой - 50 грн. На мой вопрос а если на карте были бы деньги и покупка была бы совершена то мне бы их вернули- ответили что деньги никто бы не вернул.Поэтому нужно просто заблокировать покупки в интернете...или банк решил таким способом заработать на перевыпусках карт.
Правовая позиция Верховного Суда Украины в деле № 6-71цс15:
"... банк у разі здійснення недозволеної або некоректно виконаної платіжної операції, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, що ним не виконувалися або які були виконані некоректно, негайно відшкодовує платнику суму такої операції та, за необхідності, відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції. Користувач не несе відповідальності за здійснення платіжних операцій, якщо спеціальний платіжний засіб було використано без фізичного пред'явлення користувачем або електронної ідентифікації самого спеціального платіжного засобу та його держателя, крім випадків, коли доведено, що користувач своїми діями чи бездіяльністю сприяв втраті, незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції.
Таким образом, в нормах права заложена так называемая презумпция невиновности пользователя карты, которая заключается в том, что это банк должен доказать, что пользователь своими действиями или бездействием содействовал утрате, незаконному использованию ПИН-кода или иной информации, которая дает возможность инициировать платежные операции с картой.
Кстати, эта тема уже обсуждается на форуме в другой ветке:
green написав:Igneus дело в том что в данной ситуации я даже и не знал бы что были попытки снятия,т.к. никакие смс не приходили. Узнал только через два дня когда позвонили с банка и сказали что карта заблокирована.
Ну проблема то в банке а не у вас - они должны перевыпустить карты за свой счёт, разве в тарифах перевыпуск по инициативе банка платный?