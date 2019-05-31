Квесторе_поверніться
Дякую. Хотілося вибрати найвигідніший варіант, але однаково виходить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:31
Квесторе_поверніться
Дякую. Хотілося вибрати найвигідніший варіант, але однаково виходить
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:35
Реально перевыпуск по инициативе банка за счёт клиента видал я овнобанки, но этот просто чемпион
Как они ещё не додумались поставить перевыпуск зарплатных карт на конвейер
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:27
Вообще странно что вышла такая ситуация. За счет банка однозначно, просто выяснять нужно было по факту и на месте. Мало ли, сотрудник стажер или просто не вкурсе был
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:42
Nevo Сегодня сходил в банк ,Киев,ул.Богдана Хмельницкого,поговорил со старшей отделения,она минут 10 переписывалась с центральным офисом и сказала что для меня перевыпуск будет бесплатным.Хотя по факту я это проверить ведь не смогу, т.к.интернет банкинг не подключал .
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