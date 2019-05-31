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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 263264265266

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:31

Квесторе_поверніться

Дякую. Хотілося вибрати найвигідніший варіант, але однаково виходить
Nevo
 
Повідомлень: 286
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:35

  Stringer написав:
  green написав:Igneus дело в том что в данной ситуации я даже и не знал бы что были попытки снятия,т.к. никакие смс не приходили.
Узнал только через два дня когда позвонили с банка и сказали что карта заблокирована.

Ну проблема то в банке а не у вас - они должны перевыпустить карты за свой счёт, разве в тарифах перевыпуск по инициативе банка платный?

Реально перевыпуск по инициативе банка за счёт клиента :shock: видал я овнобанки, но этот просто чемпион :evil:
Как они ещё не додумались поставить перевыпуск зарплатных карт на конвейер :mrgreen:
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Stringer
 
Повідомлень: 9464
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:27

  Stringer написав:
  Stringer написав:
  green написав:Igneus дело в том что в данной ситуации я даже и не знал бы что были попытки снятия,т.к. никакие смс не приходили.
Узнал только через два дня когда позвонили с банка и сказали что карта заблокирована.

Ну проблема то в банке а не у вас - они должны перевыпустить карты за свой счёт, разве в тарифах перевыпуск по инициативе банка платный?

Реально перевыпуск по инициативе банка за счёт клиента :shock: видал я овнобанки, но этот просто чемпион :evil:
Как они ещё не додумались поставить перевыпуск зарплатных карт на конвейер :mrgreen:


Вообще странно что вышла такая ситуация. За счет банка однозначно, просто выяснять нужно было по факту и на месте. Мало ли, сотрудник стажер или просто не вкурсе был
ironicPP
 
Повідомлень: 73
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:42

Nevo Сегодня сходил в банк ,Киев,ул.Богдана Хмельницкого,поговорил со старшей отделения,она минут 10 переписывалась с центральным офисом и сказала что для меня перевыпуск будет бесплатным.Хотя по факту я это проверить ведь не смогу, т.к.интернет банкинг не подключал .
green
 
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