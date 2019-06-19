|
|
|
Мегабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:31
Квесторе_поверніться
Дякую. Хотілося вибрати найвигідніший варіант, але однаково виходить
-
Nevo
-
-
- Повідомлень: 286
- З нами з: 27.04.11
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:35
Stringer написав: green написав:Igneus
дело в том что в данной ситуации я даже и не знал бы что были попытки снятия,т.к. никакие смс не приходили.
Узнал только через два дня когда позвонили с банка и сказали что карта заблокирована.
Ну проблема то в банке а не у вас - они должны перевыпустить карты за свой счёт, разве в тарифах перевыпуск по инициативе банка платный?
Реально перевыпуск по инициативе банка за счёт клиента
видал я овнобанки, но этот просто чемпион
Как они ещё не додумались поставить перевыпуск зарплатных карт на конвейер
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9510
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1347 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:27
Stringer написав: Stringer написав: green написав:Igneus
дело в том что в данной ситуации я даже и не знал бы что были попытки снятия,т.к. никакие смс не приходили.
Узнал только через два дня когда позвонили с банка и сказали что карта заблокирована.
Ну проблема то в банке а не у вас - они должны перевыпустить карты за свой счёт, разве в тарифах перевыпуск по инициативе банка платный?
Реально перевыпуск по инициативе банка за счёт клиента
видал я овнобанки, но этот просто чемпион
Как они ещё не додумались поставить перевыпуск зарплатных карт на конвейер
Вообще странно что вышла такая ситуация. За счет банка однозначно, просто выяснять нужно было по факту и на месте. Мало ли, сотрудник стажер или просто не вкурсе был
-
ironicPP
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:42
Nevo Сегодня сходил в банк ,Киев,ул.Богдана Хмельницкого,поговорил со старшей отделения,она минут 10 переписывалась с центральным офисом и сказала что для меня перевыпуск будет бесплатным.Хотя по факту я это проверить ведь не смогу, т.к.интернет банкинг не подключал .
-
green
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 10.10.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:54
від сьогодні валютні ставки вже ніякі 4.0 - 3,5
промокод від Мінфіна UF9U733
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3221
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|