green написав:Igneus дело в том что в данной ситуации я даже и не знал бы что были попытки снятия,т.к. никакие смс не приходили. Узнал только через два дня когда позвонили с банка и сказали что карта заблокирована.
Ну проблема то в банке а не у вас - они должны перевыпустить карты за свой счёт, разве в тарифах перевыпуск по инициативе банка платный?
Реально перевыпуск по инициативе банка за счёт клиента видал я овнобанки, но этот просто чемпион Как они ещё не додумались поставить перевыпуск зарплатных карт на конвейер
green написав:Igneus дело в том что в данной ситуации я даже и не знал бы что были попытки снятия,т.к. никакие смс не приходили. Узнал только через два дня когда позвонили с банка и сказали что карта заблокирована.
Ну проблема то в банке а не у вас - они должны перевыпустить карты за свой счёт, разве в тарифах перевыпуск по инициативе банка платный?
Реально перевыпуск по инициативе банка за счёт клиента видал я овнобанки, но этот просто чемпион Как они ещё не додумались поставить перевыпуск зарплатных карт на конвейер
Вообще странно что вышла такая ситуация. За счет банка однозначно, просто выяснять нужно было по факту и на месте. Мало ли, сотрудник стажер или просто не вкурсе был
Nevo Сегодня сходил в банк ,Киев,ул.Богдана Хмельницкого,поговорил со старшей отделения,она минут 10 переписывалась с центральным офисом и сказала что для меня перевыпуск будет бесплатным.Хотя по факту я это проверить ведь не смогу, т.к.интернет банкинг не подключал .