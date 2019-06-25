Алексей77
Не вижу проблем!)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:43
Нещодавно чималенько баксів віддали без проблем, хоча з попереднім замовленням.
Нагадаю, що поповнення іноді дозволяють собі обмежувати, тому банчик не стовповий, хоча стовпчики недорогі наразі...
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Додано: Сер 26 чер, 2019 00:09
Re: Мегабанк
Пополнения столбиков в последнее время так и ограничивали, как и ранее, или слегка утихомирились?
Black Jack - White Business
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:52
Цього місяця поповнював євро та гривнею свої стовпчики, тож поки не перекрили вхід, хоча після зниження валютних ставок імовірність зросла...
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:30
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:37
Під 5.3 сьогодні поповнював без проблем
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