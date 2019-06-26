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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:53

Алексей77

Не вижу проблем!)
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:43

  Алексей77 написав:Господа, Добрый день
Как дела в банке можно размещаться в валюте и гривне? на год

Нещодавно чималенько баксів віддали без проблем, хоча з попереднім замовленням.

Нагадаю, що поповнення іноді дозволяють собі обмежувати, тому банчик не стовповий, хоча стовпчики недорогі наразі...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:09

Re: Мегабанк

Пополнения столбиков в последнее время так и ограничивали, как и ранее, или слегка утихомирились?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:52

  ruvex написав:Пополнения столбиков в последнее время так и ограничивали, как и ранее, или слегка утихомирились?

Цього місяця поповнював євро та гривнею свої стовпчики, тож поки не перекрили вхід, хоча після зниження валютних ставок імовірність зросла...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:30

  ruvex написав:Пополнения столбиков в последнее время так и ограничивали, как и ранее, или слегка утихомирились?

уже давно не бузили. но сильно рассчитывать на них не стоит если ставки пойдут резко вниз у всех.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:37

  ruvex написав:Пополнения столбиков в последнее время так и ограничивали, как и ранее, или слегка утихомирились?


Під 5.3 сьогодні поповнював без проблем
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:44

Re: Мегабанк

Спасибо.
Значит польза клиента все же присутствует, но спортлото никто не отменял.
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ruvex
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