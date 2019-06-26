Алексей77
Не вижу проблем!)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:43
Нещодавно чималенько баксів віддали без проблем, хоча з попереднім замовленням.
Нагадаю, що поповнення іноді дозволяють собі обмежувати, тому банчик не стовповий, хоча стовпчики недорогі наразі...
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Додано: Сер 26 чер, 2019 00:09
Re: Мегабанк
Пополнения столбиков в последнее время так и ограничивали, как и ранее, или слегка утихомирились?
Black Jack - White Business
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:52
Цього місяця поповнював євро та гривнею свої стовпчики, тож поки не перекрили вхід, хоча після зниження валютних ставок імовірність зросла...
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:30
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:37
Під 5.3 сьогодні поповнював без проблем
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:44
Re: Мегабанк
Спасибо.
Значит польза клиента все же присутствует, но спортлото никто не отменял.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:46
"Мегабанк" привлек 5 миллионов евро иностранного финансирования для МСБ
"Мегабанк" (Харьков) привлек долгосрочное кредитное финансирование от фонда BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF), который находится под управлением швейцарского инвестиционного менеджера BlueOrchard Finance Ltd.
Размер кредитной линии – 5 миллионов евро, срок действия кредитного договора – три года. Соглашение было подписано 14 мая. Полученные средства "Мегабанк" использует на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса из разных отраслей экономики.
"Очень важно подчеркнуть, что полученный ресурс – долгосрочный. Мы сможем предложить клиентам инвестиционные кредиты – под покупку техники, оборудования и так далее, и таких предложений сейчас практически нет на рынке. Привлекая этот иностранный кредит, "Мегабанк" придерживается своей целевой программы по развитию малого и среднего бизнеса: наша стратегическая задача – продолжать кредитовать микро-, малый и средний бизнес и таким образом поддерживать реальный сектор экономики Украины", – отметил Председатель Правления "Мегабанка" Алексей Яценко.
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