Додано: Суб 29 чер, 2019 07:30

"Мегабанк" получил инвестиции из Европы



Привлечение субординированного кредита является частью плана докапитализации, который направлен на создание дополнительного буфера капитала и реализуется "Мегабанком". АО "Мегабанк" (Харьков) и Triodos Investment Management (Нидерланды) заключили новое соглашение о сотрудничестве: "Мегабанк" привлек финансирование в виде субординированного кредита на сумму 4 миллиона евро. Срок соглашения - 5,5 лет. Договор был подписан 11 мая. "Для частного банка в Украине получить финансирование от иностранной компании - событие неординарное. Это свидетельствует о том, что европейские деловые круги видят в "Мегабанке" надежного партнера. Заключенное соглашение – уже второй этап сотрудничества "Мегабанка" с компанией Triodos Investment Management. В прошлом году мы привлекали у голландских партнеров кредит в локальной валюте на развитие малого и среднего бизнеса", - рассказал председатель правления "Мегабанка" Алексей Яценко. Привлечение субординированного кредита является частью плана докапитализации, который направлен на создание дополнительного буфера капитала и реализуется "Мегабанком". Средства данного кредита будут зачислены в регулятивный капитал банка; необходимую процедуру получения разрешения на включение этих средств в капитал банк проходит в настоящее время. Яценко также отметил, что банк продолжает переговоры о сотрудничестве с другими инвестиционными компаниями, в частности, Корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC, США). Заключить соглашение о привлечении долгосрочного субординированного кредита от этой компании планируется в текущем месяце.