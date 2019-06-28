Алексей77
Не вижу проблем!)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:43
Нещодавно чималенько баксів віддали без проблем, хоча з попереднім замовленням.
Нагадаю, що поповнення іноді дозволяють собі обмежувати, тому банчик не стовповий, хоча стовпчики недорогі наразі...
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Додано: Сер 26 чер, 2019 00:09
Re: Мегабанк
Пополнения столбиков в последнее время так и ограничивали, как и ранее, или слегка утихомирились?
Black Jack - White Business
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:52
Цього місяця поповнював євро та гривнею свої стовпчики, тож поки не перекрили вхід, хоча після зниження валютних ставок імовірність зросла...
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:30
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:37
Під 5.3 сьогодні поповнював без проблем
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:44
Re: Мегабанк
Спасибо.
Значит польза клиента все же присутствует, но спортлото никто не отменял.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:46
"Мегабанк" привлек 5 миллионов евро иностранного финансирования для МСБ
"Мегабанк" (Харьков) привлек долгосрочное кредитное финансирование от фонда BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF), который находится под управлением швейцарского инвестиционного менеджера BlueOrchard Finance Ltd.
Размер кредитной линии – 5 миллионов евро, срок действия кредитного договора – три года. Соглашение было подписано 14 мая. Полученные средства "Мегабанк" использует на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса из разных отраслей экономики.
"Очень важно подчеркнуть, что полученный ресурс – долгосрочный. Мы сможем предложить клиентам инвестиционные кредиты – под покупку техники, оборудования и так далее, и таких предложений сейчас практически нет на рынке. Привлекая этот иностранный кредит, "Мегабанк" придерживается своей целевой программы по развитию малого и среднего бизнеса: наша стратегическая задача – продолжать кредитовать микро-, малый и средний бизнес и таким образом поддерживать реальный сектор экономики Украины", – отметил Председатель Правления "Мегабанка" Алексей Яценко.
Додано: Суб 29 чер, 2019 07:30
"Мегабанк" получил инвестиции из Европы
Привлечение субординированного кредита является частью плана докапитализации, который направлен на создание дополнительного буфера капитала и реализуется "Мегабанком". АО "Мегабанк" (Харьков) и Triodos Investment Management (Нидерланды) заключили новое соглашение о сотрудничестве: "Мегабанк" привлек финансирование в виде субординированного кредита на сумму 4 миллиона евро. Срок соглашения - 5,5 лет. Договор был подписан 11 мая. "Для частного банка в Украине получить финансирование от иностранной компании - событие неординарное. Это свидетельствует о том, что европейские деловые круги видят в "Мегабанке" надежного партнера. Заключенное соглашение – уже второй этап сотрудничества "Мегабанка" с компанией Triodos Investment Management. В прошлом году мы привлекали у голландских партнеров кредит в локальной валюте на развитие малого и среднего бизнеса", - рассказал председатель правления "Мегабанка" Алексей Яценко. Привлечение субординированного кредита является частью плана докапитализации, который направлен на создание дополнительного буфера капитала и реализуется "Мегабанком". Средства данного кредита будут зачислены в регулятивный капитал банка; необходимую процедуру получения разрешения на включение этих средств в капитал банк проходит в настоящее время. Яценко также отметил, что банк продолжает переговоры о сотрудничестве с другими инвестиционными компаниями, в частности, Корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC, США). Заключить соглашение о привлечении долгосрочного субординированного кредита от этой компании планируется в текущем месяце.
Додано: Суб 29 чер, 2019 07:56
Еще одна победа МЕГАБАНКА!
"МЕГАБАНК" получил награду в номинации "Лучший региональный банк" на Первом Всеукраинском проекте "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ: достойные, успешные, надежные", который состоялся 25 июня в Grand Hotel Fairmont (г. Киев).
Ассоциация Украинских Банков и Издательский Дом "Украина Бизнес" совместно с Лигой страховых организаций Украины (ЛСОУ), Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты (ICC Ukraine), IBI rating, РА "Стандарт рейтинг", АФ "Стандарт Аудит", Украинским кредитным бюро, при консультационной поддержке Национального банка Украины (НБУ) и при медиа-партнерстве Первого Делового телеканала, 25 июня в г. Киеве презентовали победителей Первого Всеукраинского проекта "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ 2018: достойные, успешные, надежные".
Среди номинантов проекта – банки и небанковские финансовые учреждения: страховые, инвестиционные компании и кредитные союзы, которые осуществляли свою деятельность на территории Украины в течение 2018 года. "МЕГАБАНК" на этом событии представляли Председатель Правления банка Алексей Яценко и заместитель Председателя Правления Александр Шипилов. Награду для "МЕГАБАНКА" получил Председатель Правления – Алексей Яценко.
"Полученная награда в этом проекте является для "МЕГАБАНКА" очень значительной, так как для принятия решения о победителях, использовались данные авторитетных рейтинговых агентств, данные НБУ, а также информация из первоисточника, таким образом, результаты этого проекта будут интересны и для клиентов при выборе банковского учреждения для дальнейшего сотрудничества", – отметил Председатель Правления "МЕГАБАНКА" Алексей Яценко.
Спасибо за доверие и продолжаем вместе развивать финансовый рынок и укреплять экономическую стабильность государства!
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