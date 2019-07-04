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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:39

Господа, какой BIN у Инфинита сего банка и есть ли все плюшки от МПС? (e.g. lounge key, багаж и т.д.)
Prospero
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:24

  Prospero написав:Господа, какой BIN у Инфинита сего банка и есть ли все плюшки от МПС? (e.g. lounge key, багаж и т.д.)



А в каких целях интересуетесь?
Кузьма
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:36

  Кузьма написав:
  Prospero написав:Господа, какой BIN у Инфинита сего банка и есть ли все плюшки от МПС? (e.g. lounge key, багаж и т.д.)



А в каких целях интересуетесь?


Дабы убедиться, что BIN не дебетный и избежать проблем с отелями/прокатами (хотя логика подсказывает, что для Инфинита это маловероятно). На гарячке утверждают, что сервисы МПС не порезаны, т.е. по картам будут доступны стандартные услуги Visa. Но, т.к. продукт не массовый, хотелось бы услышать реальные отзывы путешествующих держателей сих карт о наличии LoungeKey и упаковки багажа в Борисполе.
Prospero
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:54

Re: Мегабанк

Ставки знову вниз
17 - 3,5 - 3,5
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 04:54

  wolt450 написав:Ставки знову вниз
17 - 3,5 - 3,5

Ну так от иноземцев суб.долг в капитал получили - валюта типа уже не нужна :(
Flamingo
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