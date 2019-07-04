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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 23:39
Господа, какой BIN у Инфинита сего банка и есть ли все плюшки от МПС? (e.g. lounge key, багаж и т.д.)
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:24
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:36
Дабы убедиться, что BIN не дебетный и избежать проблем с отелями/прокатами (хотя логика подсказывает, что для Инфинита это маловероятно). На гарячке утверждают, что сервисы МПС не порезаны, т.е. по картам будут доступны стандартные услуги Visa. Но, т.к. продукт не массовый, хотелось бы услышать реальные отзывы путешествующих держателей сих карт о наличии LoungeKey и упаковки багажа в Борисполе.
Додано: Чет 04 лип, 2019 23:54
Re: Мегабанк
Ставки знову вниз
17 - 3,5 - 3,5
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 05 лип, 2019 04:54
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