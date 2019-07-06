Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 23:39
Господа, какой BIN у Инфинита сего банка и есть ли все плюшки от МПС? (e.g. lounge key, багаж и т.д.)
Prospero
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Додано: Сер 03 лип, 2019 20:24
Prospero написав:
Господа, какой BIN у Инфинита сего банка и есть ли все плюшки от МПС? (e.g. lounge key, багаж и т.д.)
А в каких целях интересуетесь?
Кузьма
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:36
Кузьма написав: Prospero написав:
Господа, какой BIN у Инфинита сего банка и есть ли все плюшки от МПС? (e.g. lounge key, багаж и т.д.)
А в каких целях интересуетесь?
Дабы убедиться, что BIN не дебетный и избежать проблем с отелями/прокатами (хотя логика подсказывает, что для Инфинита это маловероятно). На гарячке утверждают, что сервисы МПС не порезаны, т.е. по картам будут доступны стандартные услуги Visa. Но, т.к. продукт не массовый, хотелось бы услышать реальные отзывы путешествующих держателей сих карт о наличии LoungeKey и упаковки багажа в Борисполе.
Prospero
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Додано: Чет 04 лип, 2019 23:54
Ставки знову вниз
17 - 3,5 - 3,5
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wolt450
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 04:54
wolt450 написав:
Ставки знову вниз
17 - 3,5 - 3,5
Ну так от иноземцев суб.долг в капитал получили - валюта типа уже не нужна
Flamingo
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Додано: Нед 07 лип, 2019 09:27
коллеги кто-то пользовался аттракционом щедрости от мегабанка забирать деньги с чужих карт и затем отправлять на чужие карты по р2р бесплатно?
появился ли какой нибудь способ узнать баланс по карте кроме звонка на горячку?
vitaliian
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Додано: Нед 07 лип, 2019 09:42
vitaliian написав:появился ли какой нибудь способ узнать баланс по карте кроме звонка на горячку?
В мобильном приложении показывает остаток на карте.
Aps
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