|
|
Мегабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:16
Basilio2020 написав: wolt450 написав:
Ставки знову вниз
17 - 3,5 - 3,5
прислали смс - пропонують 18,5%
Судя по всему речь о прогрессивном.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8304
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 674 раз.
- Подякували: 1808 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему