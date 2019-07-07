Судя по всему речь о прогрессивном.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:16
Судя по всему речь о прогрессивном.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:57
vitaliian Второй год таким образом снимаю проценты с депозитной карты.
Перевожу на карту Альфа,а затем снимаю в банкомате Альфа - делаю так потому что отделение и банкоматы Мегабанка от меня далековато. Перевод нужно делать с сайта Мегабанка-тогда не будет комиссии.
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:59
у Меги с депозитки одно снятие в месяц было бесплатное в любом банкомате Украины. Или уже нет? За инфу спасибо.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:14
поки-що один раз безкоштовно
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