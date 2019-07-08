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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:16

  Basilio2020 написав:
  wolt450 написав:Ставки знову вниз
17 - 3,5 - 3,5


прислали смс - пропонують 18,5%

Судя по всему речь о прогрессивном.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:57

vitaliian Второй год таким образом снимаю проценты с депозитной карты.
Перевожу на карту Альфа,а затем снимаю в банкомате Альфа - делаю так потому что отделение и банкоматы Мегабанка от меня далековато. Перевод нужно делать с сайта Мегабанка-тогда не будет комиссии.
green
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:59

  green написав:vitaliian Второй год таким образом снимаю проценты с депозитной карты.
Перевожу на карту Альфа,а затем снимаю в банкомате Альфа - делаю так потому что отделение и банкоматы Мегабанка от меня далековато. Перевод нужно делать с сайта Мегабанка-тогда не будет комиссии.

у Меги с депозитки одно снятие в месяц было бесплатное в любом банкомате Украины. Или уже нет? За инфу спасибо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:14

  vitaliian написав:
  green написав:vitaliian Второй год таким образом снимаю проценты с депозитной карты.
Перевожу на карту Альфа,а затем снимаю в банкомате Альфа - делаю так потому что отделение и банкоматы Мегабанка от меня далековато. Перевод нужно делать с сайта Мегабанка-тогда не будет комиссии.

у Меги с депозитки одно снятие в месяц было бесплатное в любом банкомате Украины. Или уже нет? За инфу спасибо.


поки-що один раз безкоштовно
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:36

vitaliian Да,один раз бесплатно.
Но снять можно за один раз не более 1000 с чужого банкомата, а вторая тисяча уже с комиссией.
green
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:54

  vitaliian написав:
  green написав:vitaliian Второй год таким образом снимаю проценты с депозитной карты.
Перевожу на карту Альфа,а затем снимаю в банкомате Альфа - делаю так потому что отделение и банкоматы Мегабанка от меня далековато. Перевод нужно делать с сайта Мегабанка-тогда не будет комиссии.

у Меги с депозитки одно снятие в месяц было бесплатное в любом банкомате Украины. Или уже нет? За инфу спасибо.


Пополнение карты Мегабанка через их сайт тоже будет без комиссии при зачислении на карту?
Kevin
 
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