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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:16
Basilio2020 написав: wolt450 написав:
Ставки знову вниз
17 - 3,5 - 3,5
прислали смс - пропонують 18,5%
Судя по всему речь о прогрессивном.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 19:57
vitaliian Второй год таким образом снимаю проценты с депозитной карты.
Перевожу на карту Альфа,а затем снимаю в банкомате Альфа - делаю так потому что отделение и банкоматы Мегабанка от меня далековато. Перевод нужно делать с сайта Мегабанка-тогда не будет комиссии.
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green
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Додано: Пон 08 лип, 2019 19:59
green написав:vitaliian
Второй год таким образом снимаю проценты с депозитной карты.
Перевожу на карту Альфа,а затем снимаю в банкомате Альфа - делаю так потому что отделение и банкоматы Мегабанка от меня далековато. Перевод нужно делать с сайта Мегабанка-тогда не будет комиссии.
у Меги с депозитки одно снятие в месяц было бесплатное в любом банкомате Украины. Или уже нет? За инфу спасибо.
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vitaliian
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Додано: Пон 08 лип, 2019 20:14
vitaliian написав: green написав:vitaliian
Второй год таким образом снимаю проценты с депозитной карты.
Перевожу на карту Альфа,а затем снимаю в банкомате Альфа - делаю так потому что отделение и банкоматы Мегабанка от меня далековато. Перевод нужно делать с сайта Мегабанка-тогда не будет комиссии.
у Меги с депозитки одно снятие в месяц было бесплатное в любом банкомате Украины. Или уже нет? За инфу спасибо.
поки-що один раз безкоштовно
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:36
vitaliian Да,один раз бесплатно.
Но снять можно за один раз не более 1000 с чужого банкомата, а вторая тисяча уже с комиссией.
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green
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Додано: Вів 09 лип, 2019 12:54
vitaliian написав: green написав:vitaliian
Второй год таким образом снимаю проценты с депозитной карты.
Перевожу на карту Альфа,а затем снимаю в банкомате Альфа - делаю так потому что отделение и банкоматы Мегабанка от меня далековато. Перевод нужно делать с сайта Мегабанка-тогда не будет комиссии.
у Меги с депозитки одно снятие в месяц было бесплатное в любом банкомате Украины. Или уже нет? За инфу спасибо.
Пополнение карты Мегабанка через их сайт тоже будет без комиссии при зачислении на карту?
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Kevin
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Додано: Вів 09 лип, 2019 18:28
сказали в отделении, депо можно пополнять наличкой через их М-боксы. Это работает? Косяки есть?
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Алексей77
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Додано: Вів 16 лип, 2019 10:25
Prospero
Лично проверял и лаунж и багаж.
Все есть)
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Кузьма
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Додано: Вів 16 лип, 2019 10:26
Алексей77
через кассу не проще?
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Кузьма
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Додано: Вів 16 лип, 2019 12:58
Алексей77 написав:
сказали в отделении, депо можно пополнять наличкой через их М-боксы. Это работает? Косяки есть?
Работает. Единственный косяк который может быть так это технический сбой как и в любых банкоматах любых банков
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Nevo
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