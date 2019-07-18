RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:32

Работает. Единственный косяк который может быть так это технический сбой как и в любых банкоматах любых банков[/quote]


Тут самое интересное слово сбой. Редко бывает конечно или практически не бывает. Но когда крупной суммой играешь с махиной то и потряхивать нервишки может :D
viture
 
Повідомлень: 88
З нами з: 24.07.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:46

  green написав:vitaliian Да,один раз бесплатно.
Но снять можно за один раз не более 1000 с чужого банкомата, а вторая тисяча уже с комиссией.

Ахмет давал до 1600 за раз.
логан1919
 
Повідомлень: 251
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:11

  Nevo написав:Еще одна победа МЕГАБАНКА!
"МЕГАБАНК" получил награду в номинации "Лучший региональный банк" на Первом Всеукраинском проекте "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ: достойные, успешные, надежные", который состоялся 25 июня в Grand Hotel Fairmont (г. Киев).

Ассоциация Украинских Банков и Издательский Дом "Украина Бизнес" совместно с Лигой страховых организаций Украины (ЛСОУ), Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты (ICC Ukraine), IBI rating, РА "Стандарт рейтинг", АФ "Стандарт Аудит", Украинским кредитным бюро, при консультационной поддержке Национального банка Украины (НБУ) и при медиа-партнерстве Первого Делового телеканала, 25 июня в г. Киеве презентовали победителей Первого Всеукраинского проекта "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ 2018: достойные, успешные, надежные".

Среди номинантов проекта – банки и небанковские финансовые учреждения: страховые, инвестиционные компании и кредитные союзы, которые осуществляли свою деятельность на территории Украины в течение 2018 года. "МЕГАБАНК" на этом событии представляли Председатель Правления банка Алексей Яценко и заместитель Председателя Правления Александр Шипилов. Награду для "МЕГАБАНКА" получил Председатель Правления – Алексей Яценко.

"Полученная награда в этом проекте является для "МЕГАБАНКА" очень значительной, так как для принятия решения о победителях, использовались данные авторитетных рейтинговых агентств, данные НБУ, а также информация из первоисточника, таким образом, результаты этого проекта будут интересны и для клиентов при выборе банковского учреждения для дальнейшего сотрудничества", – отметил Председатель Правления "МЕГАБАНКА" Алексей Яценко.

Спасибо за доверие и продолжаем вместе развивать финансовый рынок и укреплять экономическую стабильность государства!

﻿5 июля 2019 г набсовет харьковского "Мегабанка" принял решение (Протокол №13) ликвидировать Киевский филиал банка:
https://dubinsky.pro/news/megabank-sokr ... ikvidaciey
Igneus
 
Повідомлень: 119
З нами з: 29.08.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:27

  Igneus написав:
  Nevo написав:Еще одна победа МЕГАБАНКА!
"МЕГАБАНК" получил награду в номинации "Лучший региональный банк" на Первом Всеукраинском проекте "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ: достойные, успешные, надежные", который состоялся 25 июня в Grand Hotel Fairmont (г. Киев).

Ассоциация Украинских Банков и Издательский Дом "Украина Бизнес" совместно с Лигой страховых организаций Украины (ЛСОУ), Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты (ICC Ukraine), IBI rating, РА "Стандарт рейтинг", АФ "Стандарт Аудит", Украинским кредитным бюро, при консультационной поддержке Национального банка Украины (НБУ) и при медиа-партнерстве Первого Делового телеканала, 25 июня в г. Киеве презентовали победителей Первого Всеукраинского проекта "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ 2018: достойные, успешные, надежные".

Среди номинантов проекта – банки и небанковские финансовые учреждения: страховые, инвестиционные компании и кредитные союзы, которые осуществляли свою деятельность на территории Украины в течение 2018 года. "МЕГАБАНК" на этом событии представляли Председатель Правления банка Алексей Яценко и заместитель Председателя Правления Александр Шипилов. Награду для "МЕГАБАНКА" получил Председатель Правления – Алексей Яценко.

"Полученная награда в этом проекте является для "МЕГАБАНКА" очень значительной, так как для принятия решения о победителях, использовались данные авторитетных рейтинговых агентств, данные НБУ, а также информация из первоисточника, таким образом, результаты этого проекта будут интересны и для клиентов при выборе банковского учреждения для дальнейшего сотрудничества", – отметил Председатель Правления "МЕГАБАНКА" Алексей Яценко.

Спасибо за доверие и продолжаем вместе развивать финансовый рынок и укреплять экономическую стабильность государства!

﻿5 июля 2019 г набсовет харьковского "Мегабанка" принял решение (Протокол №13) ликвидировать Киевский филиал банка:
https://dubinsky.pro/news/megabank-sokr ... ikvidaciey



Интересно девки пляшут:)
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
Повідомлень: 612
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 267268269270
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Ferlakur, Google Feedfetcher, Hella, Mathias, PUMB, TDK і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22934)
19.07.2019 11:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.