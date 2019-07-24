RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 02:58

  la9 написав:Коллеги, а если выходить с депозитной через чужой п2п, банка берет комиссию?

Может помните, где на сайте ссылка на приложение?

И какие мысли по поводу ВА от Дубинского?
Есть такие, кто перевкладывается?

1 %, min 10 грн
https://erc.megabank.net/ua/news/4991
Bosstone
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 21.04.10
Подякував: 578 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 05:06

  Bosstone написав:
  la9 написав:Коллеги, а если выходить с депозитной через чужой п2п, банка берет комиссию?

Может помните, где на сайте ссылка на приложение?

И какие мысли по поводу ВА от Дубинского?
Есть такие, кто перевкладывается?

1 %, min 10 грн
https://erc.megabank.net/ua/news/4991

То есть, банка даёт свой бесплатный п2п, но карает за чужой? :)
la9
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 02.07.09
Подякував: 240 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 268269270271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2702)
25.07.2019 06:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.