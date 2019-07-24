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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 02:58
la9 написав:
Коллеги, а если выходить с депозитной через чужой п2п, банка берет комиссию?
Может помните, где на сайте ссылка на приложение?
И какие мысли по поводу ВА от Дубинского?
Есть такие, кто перевкладывается?
1 %, min 10 грнhttps://erc.megabank.net/ua/news/4991
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Bosstone
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Додано: Чет 25 лип, 2019 05:06
Bosstone написав: la9 написав:
Коллеги, а если выходить с депозитной через чужой п2п, банка берет комиссию?
Может помните, где на сайте ссылка на приложение?
И какие мысли по поводу ВА от Дубинского?
Есть такие, кто перевкладывается?
1 %, min 10 грнhttps://erc.megabank.net/ua/news/4991
То есть, банка даёт свой бесплатный п2п, но карает за чужой?
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la9
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