la9 написав:И какие мысли по поводу ВА от Дубинского? Есть такие, кто перевкладывается?
Дубинський транслює що йому говорять, за факти йому дуже дякую, але на висновки не варто покладатися. Особливо смішно було про ВТБ, коли банк ввів комісію на відтік і стало зрозуміло, що в Росії банку вирішили зливати, а до цього від Дубинського про ВТБ ні слуху ні духу.
la9 написав:И какие мысли по поводу ВА от Дубинского? Есть такие, кто перевкладывается?
Дубинський транслює що йому говорять, за факти йому дуже дякую, але на висновки не варто покладатися. Особливо смішно було про ВТБ, коли банк ввів комісію на відтік і стало зрозуміло, що в Росії банку вирішили зливати, а до цього від Дубинського про ВТБ ні слуху ні духу.
перевкладатися зараз не вигідно, взимку
нет про втб дубинский вещал что банку пипец но тогда когда это было известно уже всем.
Был в отделении. Говорят, что штраф 6 млн уже отсудили, сейчас импортные программеры в Киеве усиленно разрабатывают какое-то приложение по примеру мони, с поддержкой карт чужих банков. Пополняют, мол, иностранцы капитал. Киевский филиал закрыли для оптимизации, мол, большинство банок давно уже работают без таковых.