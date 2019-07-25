RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 02:58

  la9 написав:Коллеги, а если выходить с депозитной через чужой п2п, банка берет комиссию?

Может помните, где на сайте ссылка на приложение?

И какие мысли по поводу ВА от Дубинского?
Есть такие, кто перевкладывается?

1 %, min 10 грн
https://erc.megabank.net/ua/news/4991
Bosstone
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 21.04.10
Подякував: 578 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 05:06

  Bosstone написав:
  la9 написав:Коллеги, а если выходить с депозитной через чужой п2п, банка берет комиссию?

Может помните, где на сайте ссылка на приложение?

И какие мысли по поводу ВА от Дубинского?
Есть такие, кто перевкладывается?

1 %, min 10 грн
https://erc.megabank.net/ua/news/4991

То есть, банка даёт свой бесплатный п2п, но карает за чужой? :)
la9
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 02.07.09
Подякував: 241 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:57

  la9 написав:И какие мысли по поводу ВА от Дубинского?
Есть такие, кто перевкладывается?


Дубинський транслює що йому говорять, за факти йому дуже дякую, але на висновки не варто покладатися. Особливо смішно було про ВТБ, коли банк ввів комісію на відтік і стало зрозуміло, що в Росії банку вирішили зливати, а до цього від Дубинського про ВТБ ні слуху ні духу.

перевкладатися зараз не вигідно, взимку
Basilio2020
 
Повідомлень: 82
З нами з: 15.02.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:01

  Basilio2020 написав:
  la9 написав:И какие мысли по поводу ВА от Дубинского?
Есть такие, кто перевкладывается?


Дубинський транслює що йому говорять, за факти йому дуже дякую, але на висновки не варто покладатися. Особливо смішно було про ВТБ, коли банк ввів комісію на відтік і стало зрозуміло, що в Росії банку вирішили зливати, а до цього від Дубинського про ВТБ ні слуху ні духу.

перевкладатися зараз не вигідно, взимку

нет про втб дубинский вещал что банку пипец но тогда когда это было известно уже всем.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 06.04.16
Подякував: 713 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:01

  la9 написав:То есть, банка даёт свой бесплатный п2п, но карает за чужой? :)


п2п різні бувають, тут десь пояснювали, чим відрізняється для банку, коли з його карт відправляє він самотужки, і коли намагається списати інший
Basilio2020
 
Повідомлень: 82
З нами з: 15.02.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:03

  vitaliian написав:нет про втб дубинский вещал что банку пипец но тогда когда это было известно уже всем.


до 10% чи після?
Basilio2020
 
Повідомлень: 82
З нами з: 15.02.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:05

  Basilio2020 написав:
  vitaliian написав:нет про втб дубинский вещал что банку пипец но тогда когда это было известно уже всем.


до 10% чи після?

как раз когда ввели этот лимит +/- помню он тыкал этим лимитом мол посмотрите я же говорил. но и до лимита деньги уже было сложно забрать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 06.04.16
Подякував: 713 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:27

Был в отделении. Говорят, что штраф 6 млн уже отсудили, сейчас импортные программеры в Киеве усиленно разрабатывают какое-то приложение по примеру мони, с поддержкой карт чужих банков.
Пополняют, мол, иностранцы капитал. Киевский филиал закрыли для оптимизации, мол, большинство банок давно уже работают без таковых.

С виду, не похоже, чтобы готовились к шухеру
la9
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 02.07.09
Подякував: 241 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:00

  la9 написав:
  Bosstone написав:
  la9 написав:Коллеги, а если выходить с депозитной через чужой п2п, банка берет комиссию?

Может помните, где на сайте ссылка на приложение?

И какие мысли по поводу ВА от Дубинского?
Есть такие, кто перевкладывается?

1 %, min 10 грн
https://erc.megabank.net/ua/news/4991

То есть, банка даёт свой бесплатный п2п, но карает за чужой? :)

то же самое у пумба
Bosstone
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 21.04.10
Подякував: 578 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 268269270271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron