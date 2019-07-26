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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:40
Re: Мегабанк
в додатку не стягується, на сайті не пробував, але, за ідеєю, теж не стягується
Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:54
Kevin
Как мне изсветно по разному. В зависимости от того какой тарифный план открыт под ту или иную карту.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:53
Kevin
У меня зарплатная карта Меги, комиссия не изымается. Только пополнение должно быть при физическом использовании карты
Додано: Суб 27 лип, 2019 06:47
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