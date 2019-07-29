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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:40

Re: Мегабанк

в додатку не стягується, на сайті не пробував, але, за ідеєю, теж не стягується
Basilio2020
 
Повідомлень: 96
З нами з: 15.02.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:54

Kevin


Как мне изсветно по разному. В зависимости от того какой тарифный план открыт под ту или иную карту.
Nevo
 
Повідомлень: 293
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:53

Kevin

У меня зарплатная карта Меги, комиссия не изымается. Только пополнение должно быть при физическом использовании карты
Sijen
 
Повідомлень: 180
З нами з: 26.01.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 06:47

  Кузьма написав:Алексей77

через кассу не проще?

Рядом нет отеления.
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Алексей77
 
Повідомлень: 1435
З нами з: 04.12.09
Подякував: 8 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:40

Re: Мегабанк

хто має досвід, якщо немає відкритих депозитів - що відбувається з депокартой? закривають? або живе до закінчення терміну?
Basilio2020
 
Повідомлень: 96
З нами з: 15.02.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:23

  Basilio2020 написав:хто має досвід, якщо немає відкритих депозитів - що відбувається з депокартой? закривають? або живе до закінчення терміну?


Карта работает до конца срока действия
Кузьма
 
Повідомлень: 165
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  #<1 ... 269270271272
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