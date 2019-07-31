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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:40
Re: Мегабанк
в додатку не стягується, на сайті не пробував, але, за ідеєю, теж не стягується
Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:54
Kevin
Как мне изсветно по разному. В зависимости от того какой тарифный план открыт под ту или иную карту.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:53
Kevin
У меня зарплатная карта Меги, комиссия не изымается. Только пополнение должно быть при физическом использовании карты
Додано: Суб 27 лип, 2019 06:47
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:40
Re: Мегабанк
хто має досвід, якщо немає відкритих депозитів - що відбувається з депокартой? закривають? або живе до закінчення терміну?
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:23
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:50
Всем, добрый день!
Кто-нибудь может обьянить что за формат IBAN?
Спасибо!
"Напоминаем, что с 05 августа 2019 года НБУ вводит международный номер банковского счета (IBAN). В связи с этим АО "МЕГАБАНК" по всем действующим счетам своих клиентов сгенерированы новые счета в формате IBAN."
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:55
Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов в такой последовательности:
код Украины – UA-2 буквы;
контрольный разряд – 2 цифры;
код банка – 6 цифр;
счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года – от 5 до 14 символов, с 01 ноября 2019 года – от 5 до 19 символов).
По сути то что раньше вводилось как номер счета + МФО теперь будет "зашито" в одной 29 знаковой строке. ИМХО это менее удобно, но мы типа идем в Гэйропу
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