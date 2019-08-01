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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:48

  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua


ось чому півдня в додаток сьогодні не пускав ... ))

в цілому по мобільному додатку Мегабанку найсумніше враження з усіх подібних, але почекаємо цікавих пропозицій
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:54

  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua

Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем" :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:57

Re: Мегабанк

він для гламурних тільки
Слідкуйте за новинами, версія для Android вийде найближчим часом!
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:19

  Flamingo написав:
  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua

Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем" :(

и что там есть? имеет смысл скачивать?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:23

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua

Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем" :(

и что там есть? имеет смысл скачивать?

дали 1% изюма за кредитные и до 62 дня грейса. список более широкий чем у котобанды.
но это если сравнивать с котобандой.
а так фигня фигней что один что второй.
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