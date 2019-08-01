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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:48
ось чому півдня в додаток сьогодні не пускав ... ))
в цілому по мобільному додатку Мегабанку найсумніше враження з усіх подібних, але почекаємо цікавих пропозицій
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:57
він для гламурних тільки
Слідкуйте за новинами, версія для Android вийде найближчим часом!
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:19
Flamingo написав:
Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем"
и что там есть? имеет смысл скачивать?
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:23
Stringer написав: Flamingo написав:
Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем"
и что там есть? имеет смысл скачивать?
дали 1% изюма за кредитные и до 62 дня грейса. список более широкий чем у котобанды.
но это если сравнивать с котобандой.
а так фигня фигней что один что второй.
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mephala
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