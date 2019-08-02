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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:48
ось чому півдня в додаток сьогодні не пускав ... ))
в цілому по мобільному додатку Мегабанку найсумніше враження з усіх подібних, але почекаємо цікавих пропозицій
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Basilio2020
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:57
він для гламурних тільки
Слідкуйте за новинами, версія для Android вийде найближчим часом!
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Basilio2020
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:19
Flamingo написав:
Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем"
и что там есть? имеет смысл скачивать?
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:23
Stringer написав: Flamingo написав:
Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем"
и что там есть? имеет смысл скачивать?
дали 1% изюма за кредитные и до 62 дня грейса. список более широкий чем у котобанды.
но это если сравнивать с котобандой.
а так фигня фигней что один что второй.
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mephala
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:00
Чатик пишет, что андроид со следующей недели будет. Заказ карт пока недоступен. Ориентировочно запуск в середине августа. Сразу только Харьков. Позже и другие города (наверно там где есть мега? )
Я шарю
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:22
Flamingo написав:
Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем"
А я думав, що усі свині будуть вищати у захваті від цього пункту:
Без обмежень на суму кешбеку
Безкоштовний Р2Р на вхід та вихід для "фізичних" карток, безкоштовний вихід у готівку через Мегу, реферальна програма.
З мінусів - 1% за конвертацію.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:55
klug написав: Flamingo написав:
Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем"
А я думав, що усі свині будуть вищати у захваті від цього пункту:
Без обмежень на суму кешбеку
Безкоштовний Р2Р на вхід та вихід для "фізичних" карток, безкоштовний вихід у готівку через Мегу, реферальна програма.
З мінусів - 1% за конвертацію.
Тут при 5% кэшбека по симе считанные разы 1000 грн. месячного лимита выбралось. Зачем мне безлим на 1%? Бесплатные р2р переводы и вовсе не уникальная услуг, а кэш нужен все реже и тоже немало мест есть где его снять. Как-то совсем марХетолуХи не старались запуская сей продукт. Не ярко, не броско, не интересно
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Flamingo
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