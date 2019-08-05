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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:48

  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua


ось чому півдня в додаток сьогодні не пускав ... ))

в цілому по мобільному додатку Мегабанку найсумніше враження з усіх подібних, але почекаємо цікавих пропозицій
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:54

  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua

Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем" :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:57

Re: Мегабанк

він для гламурних тільки
Слідкуйте за новинами, версія для Android вийде найближчим часом!
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:19

  Flamingo написав:
  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua

Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем" :(

и что там есть? имеет смысл скачивать?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:23

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua

Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем" :(

и что там есть? имеет смысл скачивать?

дали 1% изюма за кредитные и до 62 дня грейса. список более широкий чем у котобанды.
но это если сравнивать с котобандой.
а так фигня фигней что один что второй.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:00

Чатик пишет, что андроид со следующей недели будет. Заказ карт пока недоступен. Ориентировочно запуск в середине августа. Сразу только Харьков. Позже и другие города (наверно там где есть мега? )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:22

  Flamingo написав:
  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua

Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем" :(

А я думав, що усі свині будуть вищати у захваті від цього пункту:
Без обмежень на суму кешбеку

Безкоштовний Р2Р на вхід та вихід для "фізичних" карток, безкоштовний вихід у готівку через Мегу, реферальна програма.

З мінусів - 1% за конвертацію.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:55

  klug написав:
  Flamingo написав:
  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua

Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем" :(

А я думав, що усі свині будуть вищати у захваті від цього пункту:
Без обмежень на суму кешбеку

Безкоштовний Р2Р на вхід та вихід для "фізичних" карток, безкоштовний вихід у готівку через Мегу, реферальна програма.

З мінусів - 1% за конвертацію.

Тут при 5% кэшбека по симе считанные разы 1000 грн. месячного лимита выбралось. Зачем мне безлим на 1%? Бесплатные р2р переводы и вовсе не уникальная услуг, а кэш нужен все реже и тоже немало мест есть где его снять. Как-то совсем марХетолуХи не старались запуская сей продукт. Не ярко, не броско, не интересно :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:18

  Flamingo написав:
  Flamingo написав:
  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua

Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем" :(

А я думав, що усі свині будуть вищати у захваті від цього пункту:
Без обмежень на суму кешбеку

Безкоштовний Р2Р на вхід та вихід для "фізичних" карток, безкоштовний вихід у готівку через Мегу, реферальна програма.

З мінусів - 1% за конвертацію.

Тут при 5% кэшбека по симе считанные разы 1000 грн. месячного лимита выбралось. Зачем мне безлим на 1%? Бесплатные р2р переводы и вовсе не уникальная услуг, а кэш нужен все реже и тоже немало мест есть где его снять. Как-то совсем марХетолуХи не старались запуская сей продукт. Не ярко, не броско, не интересно :([/quote]
Я для себя решил дебетками на посах не баловаться , а кредитка с длинным грейсом для меня понятнее и удобнее. Но мы ж с вами не в Харькове,так что первопроходцами не будим
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:55

Застосунок уже у Google Play, але не ясно для чого. Підтримка пише у коментарях, що замовлення карток запрацює з 18.08.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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