В приложении можно активировать электронный кошелек с бесплатной виртуальной картой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 16:02
Додано: Вів 06 сер, 2019 17:15
Ну ок, приймається. От, правда, перечитую тарифи і не можу придумати практичного застосування. Уже працює харківська комуналка? Який регламент на фактичне зарахування Р2Р?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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