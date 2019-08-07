В приложении можно активировать электронный кошелек с бесплатной виртуальной картой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 16:02
Додано: Вів 06 сер, 2019 17:15
Ну ок, приймається. От, правда, перечитую тарифи і не можу придумати практичного застосування. Уже працює харківська комуналка? Який регламент на фактичне зарахування Р2Р?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 06 сер, 2019 18:10
Re: Мегабанк
ну да, кота нема
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07
А моно разве 100% собственной разработки?
Встречал инфо, что это только скин и кастомизация, а сама система сторонняя.
Если так, то неудивительно, что кто-то купил эту систему и кастомизировал не очень оригинально, скажем так. А может просто используют скин "по умолчанию"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:18
Як то кажуть, не буває поганого PR. Рекламна кампанія ще не почалася, а про продукт уже усі дізналися
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:31
горох как всегда - самомнение выше крыши.
а я скажу что он украл внешний вид у приложухи сильпо.
то же деление экрана на две части. те же кнопки для выбора разных функций внизу.
немного другие пропорции но сама суть компоновки та же главной страницы
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:37
Re: Мегабанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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