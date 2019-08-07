Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07

А моно разве 100% собственной разработки?



Встречал инфо, что это только скин и кастомизация, а сама система сторонняя.



Если так, то неудивительно, что кто-то купил эту систему и кастомизировал не очень оригинально, скажем так. А может просто используют скин "по умолчанию"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин