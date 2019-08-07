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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:02

  klug написав:Застосунок уже у Google Play, але не ясно для чого. Підтримка пише у коментарях, що замовлення карток запрацює з 18.08.

В приложении можно активировать электронный кошелек с бесплатной виртуальной картой.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:15

  Bosstone написав:
  klug написав:Застосунок уже у Google Play, але не ясно для чого. Підтримка пише у коментарях, що замовлення карток запрацює з 18.08.

В приложении можно активировать электронный кошелек с бесплатной виртуальной картой.

Ну ок, приймається. От, правда, перечитую тарифи і не можу придумати практичного застосування. Уже працює харківська комуналка? Який регламент на фактичне зарахування Р2Р?
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 18:10

Re: Мегабанк

  Basilio2020 написав:в цілому по мобільному додатку Мегабанку найсумніше враження з усіх подібних
ну да, кота нема :lol:
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07

А моно разве 100% собственной разработки?

Встречал инфо, что это только скин и кастомизация, а сама система сторонняя.

Если так, то неудивительно, что кто-то купил эту систему и кастомизировал не очень оригинально, скажем так. А может просто используют скин "по умолчанию"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:18

Як то кажуть, не буває поганого PR. Рекламна кампанія ще не почалася, а про продукт уже усі дізналися
https://ain.ua/2019/08/08/monobank-vs-todobank/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:31

  klug написав:Як то кажуть, не буває поганого PR. Рекламна кампанія ще не почалася, а про продукт уже усі дізналися
https://ain.ua/2019/08/08/monobank-vs-todobank/

горох как всегда - самомнение выше крыши.
а я скажу что он украл внешний вид у приложухи сильпо.
то же деление экрана на две части. те же кнопки для выбора разных функций внизу.
https://www.youtube.com/watch?v=aVSuKadnKSg
немного другие пропорции но сама суть компоновки та же главной страницы
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:37

Re: Мегабанк

  mephala написав:а я скажу что он украл внешний вид у приложухи сильпо.
а идею
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:14

  mephala написав:
  klug написав:Як то кажуть, не буває поганого PR. Рекламна кампанія ще не почалася, а про продукт уже усі дізналися
https://ain.ua/2019/08/08/monobank-vs-todobank/

горох как всегда - самомнение выше крыши.
а я скажу что он украл внешний вид у приложухи сильпо.
то же деление экрана на две части. те же кнопки для выбора разных функций внизу.
https://www.youtube.com/watch?v=aVSuKadnKSg
немного другие пропорции но сама суть компоновки та же главной страницы

А мені здається, що з Revolut:
Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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