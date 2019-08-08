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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:11
Flamingo написав:
Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем"
В Харькове коммуналка с любой карты через мегабанку - 0,7% комсы. А с карты Мегабанка - без комиссии.
Если по этой todo вместо 0,7% убытка будет плюс 1% кэша, еще куда ни шло.
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wig
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:20
Мизантрóп написав:
ну да, кота нема
Та и без кота Мегу и Моню постоянно путаешь.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:56
wig написав: Flamingo написав:
Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем"
В Харькове коммуналка с любой карты через мегабанку - 0,7% комсы. А с карты Мегабанка - без комиссии.
Если по этой todo вместо 0,7% убытка будет плюс 1% кэша, еще куда ни шло.
Это все равно на 0,3% меньше, чем по викенду
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