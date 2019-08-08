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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:11

  Flamingo написав:
  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua

Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем" :(

В Харькове коммуналка с любой карты через мегабанку - 0,7% комсы. А с карты Мегабанка - без комиссии.
Если по этой todo вместо 0,7% убытка будет плюс 1% кэша, еще куда ни шло.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:20

  Мизантрóп написав:ну да, кота нема

Та и без кота Мегу и Моню постоянно путаешь.
wig
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Повідомлень: 4346
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 276 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:56

  wig написав:
  Flamingo написав:
  Mathias написав:Ну что, господа, встречаем на арене Монобанк от Мегабанка - http://todobank.com.ua

Ну пока ничем не заинтересовали от слова "совсем" :(

В Харькове коммуналка с любой карты через мегабанку - 0,7% комсы. А с карты Мегабанка - без комиссии.
Если по этой todo вместо 0,7% убытка будет плюс 1% кэша, еще куда ни шло.

Это все равно на 0,3% меньше, чем по викенду
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