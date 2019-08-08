Vorlon
С электронного кошелька можно перевести средства только на карты Мегабанка
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:27
Vorlon
С электронного кошелька можно перевести средства только на карты Мегабанка
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:33
wig
Удобство в применении для каждого свое. У меня например телефон нафарширован всем чем только можно и мне нужно. Нет смысла пользоваться компом, только в редких случаях.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:42
Мизантрóп
Почему сразу аби... На сколько знаю то вроде как у них несколько иные функции приложения и условия работы!?
ИМХО. В любом случае - чем больше конкуренции, тем лучше)
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:45
В todobank имеется электронный кошелёк, с помощью которого есть возможность оплачивать услуги доступные в приложении, а также имеется возможность привязки карт стороннего банка, согласитесь это очень удобно?
|